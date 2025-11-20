Taffarel: "Maignan buon portiere, ma va visto al Mondiale. Oggi il calcio gira intorno ai soldi"

Claudio Taffarel, leggendario ex estremo difensore del Brasile, che ha vestito le maglie di Parma, Internacional, Reggiana, Atletico Mineiro e Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista a MilanNews.it, parlando così di Mike Maignan: "È un buon portiere sì. Sta facendo bene. Il luogo più adatto per vedere i più forti però restano i Mondiali. Quindi aspettiamo qualche mese ancora...".

Lei ha allenato Alisson.

"In Inghilterra lui è molto considerato e se ne parla tanto. Sta facendo sempre bene e ogni anno fa tanto per la squadra. È un portiere molto tecnico e di personalità. In ogni partita dà sempre tutto...".

Gli manca un Mondiale vinto.

"Vincere il Mondiale manca a tanti grandi giocatori. Pensa a Messi che ha fatto di tutto per vincerlo. Ci è riuscito... e posso dirvi che vincere la Coppa del Mondo è una gioia molto grande".

Si dice che la Serie A dei suoi tempi è come la Premier League oggi. Che opinione si è fatto sul nostro calcio?

"Sicuramente il paragona ci sta. Io quei bei momenti del calcio italiano negli anni Novanta li ho vissuti, i grandi giocatori erano tutti lì. Però ho visto una crescita nella Serie A e speriamo che continui così. Oggi nel calcio molto gira intorno ai soldi. Le società che vincono sono quelle che prendono i migliori giocatori. Come quel Milan fortissimo dei miei tempi".

Lei ha affrontato Baresi, che oggi ha il cancro. Ha un pensiero per lui?

"Baresi ha il cancro? (Taffarel non a conoscenza e visibilmente sotto choc, ndr). Mi dispiace tanto, grande Baresi. Grande Baresi, come giocatore tutti sanno quello che ha fatto in campo. A Pasadena era grande, grande. Lui è una grande persona. Speriamo veramente che viene fuori da questo".