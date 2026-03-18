Domani l'euroderby Roma-Bologna, Gasperini: "Non c'è differenza netta tra le due squadre"

"È una gara decisiva, diversa dal campionato. Non c'è pareggio. C'è la possibilità di andare oltre il 90esimo, sono partite diverse ma sempre affascinanti". Parla così Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna. "Quale può essere la chiave della partita? Non lo so, sono gare in cui l'episodio è ancor più determinante. Questa è la gara di ritorno, quindi è importante l'attenzione: come una finale, è una gara secca. Incidono poi il cinismo e la solidità. Penso che siano due squadre che possono portare lustro in questa situazione al nostro calcio".

"In questo momento out ci sono solo Soulé e Dybala - ha continuato Gasperini in conferenza stampa -. Non mi spaventa, noi siamo temprati a questi ritmi: abbiamo fatto una bella fatica a Como e siamo pronti al ritmo del Bologna. Non è detto che il riposo faccia bene, vedremo domani".

Che Bologna si aspetta? La sensazione da Bologna è che voi siate ancora favoriti...

"No, l'ambizione è la stessa per tutte. Il Bologna in campionato è dietro, ora si sta riprendendo. Lo scorso anno era in Champions... Non c'è differenza netta tra le due squadre. Sappiamo l'importanza della partita".