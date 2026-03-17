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Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin

Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e BoattinTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:00Calcio femminile
Tommaso Maschio

Nello scorso fine settimana è iniziata la stagione di quella National Women's Soccer League (NWSL) che dalla scorsa estate è diventata ha aperto per la prima volta alle calciatrici italiane partendo dall'attaccante Sofia Cantore e dalla terzina Lisa Boattin per poi continuare con un'altra terzina come Lucia Di Guglielmo e infine dalla numero 10 azzurra Cristiana Girelli. E non è detto che sia finita qui con altre italiane che guardano con interesse a un'esperienza oltreoceano in quello che è uno dei campionati più importanti a livello mondiale. Ma diamo uno sguardo a come sono andate le nostre rappresentanti.

Washington Spirit-Portland Thorns
Le prime a scendere in campo sono state le calciatrici del Washington Spirit: Lucia Di Guglielmo ha fatto l'esordio negli USA da titolare come terzina sinistra in una linea a quattro e ha giocato tutta la partita dimostrando una buona gamba, mentre Sofia Cantore – non ancora al meglio per il problema accusato in Nazionale dopo la Svezia – è scesa in campo solo nella ripresa sostituendo Monday nell'ultima mezzora di gioco senza riuscire a contribuire alla rimonta delle sue compagne che hanno perso 1-0.

San Diego Wave-Houston Dash
Vittoria all'esordio per le texane anche se Lisa Boattin non ha preso parte alla partita. L'ex juventina ancora non è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nelle Dash dopo le cinque presenze della seconda metà della passata stagione, ma c'è tempo per recuperare e trovare lo spazio che merita.

Bay FC-Denver Summit
Vittoria anche per la formazione di San José che da poche settimane ha acquistato Cristiana Girelli in prestito dalla Juventus. Anche in questo caso la calciatrice italiana non è scesa in campo e si è goduta il successo delle sue colleghe da fuori in attesa di inserirsi nel gruppo e mostrare le proprie qualità anche nel calcio a stelle e strisce.

NWSL prima giornata
Orlando Pride-Seattle Reing 1-2
San Diego Wave-Houston Dash 0-1
North Carolina Courage-Racing Louisville 2-1
Bay FC- Denver Summit 2-1
Kansas City Current-Utah Royals 2-1
Boston Legacy-Gotham 0-1
Washington Spirit-Portland Thorns 0-1
Angel City-Chicago Stars 4-0

Classifica National Women's Soccer League
Angel City 3
North Carolina Courage 3
Seattle Reing 3
Kansas City Current 3
Bay FC 3
Gotham 3
Portland Thorns 3
Houston Dash 3
Denver Summit 0
Orlando Pride 0
Utah Royals 0
Racing Louisville 0
Washington Spirit 0
San Diego Wave 0
Boston Legacy 0
Chicago Stars 0

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