Da Palermo-Juve Stabia a Frosinone-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
La Serie B è pronta a tornare in campo con le gare della 31ª giornata di campionato. In programma martedì e mercoledì. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 31ª GIORNATA
Martedì 17 marzo
Ore 19.00 - Palermo-Juve Stabia
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Blin, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.
Juve Stabia (3-5-2): Confente; Diakité, Dalle Mura, Giorgini; Ricciardi, Pierobon, Leone, Torrasi, Cacciamani; Mosti, Okoro. Allenatore: Abate.
Ore 20.00 - Mantova-Cesena
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Castellini, Cella; Dembele, Kouda, Trimboli, Benaissa; Marras, Buso; Mensah. Allenatore: Modesto.
Cesena (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Guidi, Francesconi; Ciervo, Berti, Shpendi; Vrioni. Allenatore: Cole.
Ore 20.00 Reggiana-Monza
Reggiana (3-5-2): Micai; Lusuardi, Quaranta, Papetti; Libutti, Charlys, Portanova, Reinhart, Rover; Novakovich, Girma. Allenatore: Rubinacci.
Monza (3-4-1-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi; Hernani; Mota, Cutrone. Allenatore: Bianco.
Ore 20.00 - Spezia-Empoli
Spezia (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Bonfanti; Adamo, Nagy, Romano, Bandinelli, Aurelio; Valoti, Artistico. Allenatore: Donadoni.
Empoli (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Moruzzi; Candela, Magnino, Yepes, Degli Innocenti, Elia; Shpendi, Nasti. Allenatore: Caserta.
Ore 20.00 - Venezia-Padova
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Busio, Doumbia, Kike Perez, Haps; Yeboah, Lauberbach. Allenatore: Stroppa.
Padova (3-5-2): Sorrentino; Perrotta, Villa, Pastina; Capelli, Fusi, Di Maggio, Giunti, Faedo; Lasagna, Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti.
Mercoledì 18 marzo
Ore 19.00 - Frosinone-Bari
Ore 20.00 - Avellino-Sudtirol
Ore 20.00 - Carrarese-Sampdoria
Ore 20.00 - Pescara-Virtus Entella
Catanzaro-Modena (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI)