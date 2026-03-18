Catania, il dg Zarbano: "Esonero Toscano? A nostro avviso la squadra poteva fare di più"

La vittoria nel recupero contro il Team Altamura non è bastata a salvare la panchina di Toscano. A spiegare la scelta è stato il direttore generale del Catania Alessandro Zarbano in conferenza stampa, come riportato da Tuttocalciocatania.com: "L’esonero di Toscano dopo una vittoria è una scelta non figlia di una partita ma di valutazioni ponderate. Non è una singola gara che determina una scelta così importante dopo un anno e mezzo di lavoro".

"Le riflessioni si fanno sempre durante tutta la stagione. Abbiamo fatto una serie di analisi sull’andamento stagionale e sul rendimento della squadra che, a nostro avviso, poteva fare di più".

Il dirigente ha poi sottolineato come anche la posizione in classifica non venga considerata soddisfacente: "L’attuale secondo posto viene visto come negativo in virtù di un competitor che ha fatto molto bene, performando molto meglio di noi nell’ultimo periodo".

Infine, Zarbano ha ribadito l’obiettivo del club: "La promozione diretta era il nostro obiettivo. Ci si sta chiudendo la porta principale per la B, ma ce n’è un’altra e vogliamo fare tutto il possibile affinché questo avvenga".