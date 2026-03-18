Benevento, la Serie B è questione di giorni: i conti della promozione matematica

Settantasei punti in trentadue giornate, dodici di vantaggio sul Catania secondo e sei gare da giocare. Il Benevento di Antonio Floro Flores non ha ancora la matematica certezza della promozione in Serie B, ma è solo questione di tempo e di aritmetica. I numeri raccontano una storia già scritta, rimane solo da stabilire quando verrà ufficialmente sigillata.

Il punto della situazione

Dopo l'1-0 sul Foggia firmato da Marco Tumminello nella 32ª giornata del Girone C, i sanniti si trovano a 76 punti. Alle loro spalle il Catania, vittorioso ad Altamura (1-2), sale a quota 64. Più staccato il Cosenza, terzo a 57: i rossoblù sono già matematicamente fuori dalla corsa alla promozione diretta, avendo come massimo teorico raggiungibile 75 punti (uno in meno di quanti ne abbia già il Benevento).

Dunque il solo avversario da tenere d'occhio è il Catania, e il calcolo è semplice: con sei gare da disputare, gli etnei possono raccogliere al massimo 18 punti aggiuntivi, per un totale di 82. Il Benevento, per avere la certezza matematica, deve superare quella soglia.

Giornata per giornata: quando scatta la promozione

Nello scenario peggiore assoluto, ovvero quello nel quale il Catania vince tutte le sei gare rimaste, il Benevento raggiungerebbe la promozione matematica alla 35ª giornata, a patto di aver conquistato almeno 7 punti nelle precedenti tre uscite (33ª, 34ª, 35ª), portandosi così ad almeno 83, uno in più del massimo teorico degli etnei.

Lo scenario più probabile, tuttavia, è molto più anticipato. Basta che il Catania perda un solo punto nelle prossime due giornate (33ª e 34ª) con il Benevento vincente in entrambe, e i giallorossi avrebbero già 82 punti contro un massimo raggiungibile dagli etnei di 79: promozione matematica già alla 34ª giornata.

La Serie B attende. La festa, salvo clamorosi ribaltoni, è solo da programmare nei prossimi giorni.