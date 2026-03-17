Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
TUTTO mercato WEB
La FIGC ha comunicato la data e gli orari delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia Women: le sfide Inter-Roma e Juventus Fiorentina si giocheranno entrambe domenica 29 marzo. Una dietro l'altra in quella che si prospetta una super domenica ricca di emozioni e spettacolo.
Si comincerà alle 15 all’Arena Civica con Inter-Roma, che ripartiranno dall’1-1 dell’andata; alle 18, invece, a Biella la Juventus difenderà i due gol di vantaggio conquistati nell’andata al Viola Park in casa della Fiorentina. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Coppa Italia Women, ritorno semifinali - Domenica 29 marzo
Ore 15: Inter-Roma (and. 1-1)
Ore 18: Juventus-Fiorentina (and. 2-0)
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Raimondo De Magistris Gasperini o Massara, chi giù dalla torre se la Roma non va in Champions? Primi indizi tra cene e rumors. In questa stagione spesi circa 90 milioni e a giugno sarà necessario ripartire dalle cessioni
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Bayern Monaco, rifinitura verso l'Atalanta: c'è Kane. Urbig in campo ma l'impiego sarà valutato domani
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile