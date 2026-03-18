Gasperini carica la Roma per l'Europa League, Il Romanista apre: "Combattete con lui"

"Combattete con lui" è il titolo di apertura scelto oggi da Il Romanista in prima pagina. Il riferimento è a Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso che in campionato segue l'obiettivo della qualificazione in Champions League mentre in Europa League spera di superare domani sera il Bologna nel ritorno degli ottavi di finale: "Europa lì. Domani torna la magia delle serate di Coppa all'Olimpico. La Sud ha indicato la via: lo stadio sarà vestito a festa. Gasp e squadra, uniti, vogliono rialzarsi. Avanti Roma!", si legge nell'apertura del quotidiano capitolino. Il match di andata giocato al Dall'Ara è terminato 1-1 con le reti di Bernardeschi e Pellegrini.

Nel taglio basso si parla invece dell'espulsione rimediata da Wesley a Como e generata dal secondo giallo arrivato dopo la simulazione di Diao: "Ricorso per Wesley: 'Partita falsata'. Aia e giudice. Giusto il giallo, niente scambio di persona".