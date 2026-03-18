Flessione Roma, ma Gasperini è sicuro: "Questa è una squadra che reagisce sempre"

"Che momento sta attraversando la Roma? Giochiamo diverse partite in settimana ed è chiaro che ci possono essere dei momenti favorevoli ed altri meno favorevoli". Dopo la consueta conferenza stampa di vigilia, Gian Piero Gasperini parla così a Sky Sport in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna: "Arriviamo in campionato da due partite che abbiamo perso con qualche rammarico e con qualche polemica. Ma ora c'è una partita importante che riguarda l'Europa League. Veniamo dal pareggio dell'andata (1-1, ndr) e per entrambe è una partita da dentro o fuori".

È soddisfatto per come la squadra sta innescando Malen?

"Sicuramente. Sta realizzando molti gol e sta avendo tante occasioni durante la partita, merito suo ma questo è anche legato alla capacità della squadra di metterlo in condizioni di essere pericoloso".

Da gennaio in 16 partite la Roma ha subito 16 gol, mentre quelli presi nelle precedenti 23 match sono stati 15. Come analizza questi due dati?

"Che la squadra abbia fatto un ottimo percorso, è vero. Che la squadra poi ha avuto una flessione, è altrettanto vero. Abbiamo attraversato anche dei momenti di difficoltà di organico tra squalifiche e infortuni. Ma questa è una squadra che reagisce sempre e che può ripartire anche nei risultati con maggiore continuità".