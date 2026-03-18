Due turni senza vittorie per il Palermo: non accadeva da oltre quattro mesi

Il Palermo rallenta ancora e vede allontanarsi la corsa alla promozione diretta. Il 2-2 casalingo contro la Juve Stabia rappresenta infatti un’occasione mancata per accorciare sul Monza, fermato sullo 0-0 dalla Reggiana. I rosanero restano così al quarto posto con 58 punti, a sei lunghezze proprio dai brianzoli, secondi e attualmente in posizione utile per la salita diretta in Serie A.

Un pareggio, quello con la Juve Stabia, che arriva dopo la netta sconfitta nello scontro diretto proprio contro il Monza e che certifica un momento inusuale per i siciliani.

Per la prima volta dopo oltre quattro mesi, infatti, il Palermo resta per due gare consecutive senza vittorie. L’ultima volta risaliva all’8 novembre, quando arrivò la sconfitta proprio contro la Juve Stabia, seguita dal pareggio del 22 novembre sul campo della Virtus Entella.

Un piccolo campanello d’allarme in una fase decisiva della stagione, in cui ogni passo falso rischia di pesare doppio.