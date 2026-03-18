Ufficiale
Cremonese, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore. Il club: "Bentornato mister"
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Marco Giampaolo è ufficialmente il nuovo allenatore della Cremonese. Ad annunciarlo è stato il club grigiorosso con il seguente comunicato: "U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra.
Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15.
La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro".
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