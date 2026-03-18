L'agente di Retegui a cena con Tare: il Milan sogna il grande colpo. Tutti i dettagli

Venerdì scorso Alessandro Moggi, uno degli agenti di Mateo Retegui, è stato a cena con Igli Tare, direttore sportivo del Milan, e nel menù ovviamente c'era proprio l'attaccante che proverà a portare l'Italia al Mondiale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Massimiliano Allegri ha chiesto un grande centravanti per provare a puntare allo Scudetto e in questo senso non va sottovalutato l'incontro tra il procuratore del classe '99 e uno dei dirigenti più importanti dei rossoneri.

Uno dei problemi è ovviamente l'ingaggio che percepisce all'Al Qadisiya, decisamente fuori portata dai parametri del Diavolo, che non potrà mai promettergli i 16 milioni di euro netti all'anno che gli vengono garantiti in Arabia Saudita. La proposta da parte del club di Via Aldo Rossi è di un quinquennale a 5 milioni di euro più bonus a fronte di un cartellino che, eventualmente, verrebbe pagato almeno 45-50 milioni.

A meno che le questioni geo-politiche non inducano Retegui e gli altri a fuggire dalla Saudi Pro League. In quel caso è chiaro che l'operazione potrebbe essere imbastita anche in prestito con diritto di riscatto e relativo incentivo all'esodo a coprire una parte dello stipendio. Resta valida anche l'alternativa Moise Kean, che in estate potrebbe lasciare la Fiorentina.