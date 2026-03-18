TMW Radio Rampulla: "Cremonese, dispiace per Nicola. Yildiz-Del Piero, la penso così"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Cremonese, esonero di Nicola:

"Dispiace molto, perché mi auguro che la squadra possa salvarsi lo stesso, però qualche chance in più con lui poteva averla. A volte si pensa che col cambio allenatore ci sia una scossa, però ora c'è poco da stare tranquilli. Sono 15 partite che non vincono, pensavo dopo un grande inizio di stagione che potesse salvarsi. Una caduta inspiegabile".

Yildiz già superiore a Del Piero?

"Se metti Del Piero di 21 anni al posto di Yildiz, oggi avrebbe fatto molti più gol del turco. Del Piero ha trovato spazio con Baggio, Ravanelli, Vialli. La Juve ha fatto a meno di Baggio per dargli spazio, e la dice lunga sul valore di Del Piero. Sono raffronti che non si possono fare, sono epoche diverse. Una volta per giocare dovevi essere davvero forte. Prima entrare in una big come la Juve, per essere titolare, dovevi essere un fenomeno. Adesso è più facile".

Chi l'ha delusa di più quest'anno tra Italiano e Sarri?

"Dalla Lazio mi aspettavo qualcosa di più, anche se non è semplcie giocare in un clima come quello lì. E' stato bravo col Milan, può essere una vittoria che porta a un rush finale diverso. Il Bologna sta facendo il campionato che ci si aspettava, non si può parlare di delusione".

Allegri l'ha delusa contro la Lazio?

"In campo vanno i giocatori. L'allenatore cosa può fare? Lui manda in campo i giocatori migliori e gli dirà non di non giocare o camminare. Se Leao fa così, gli altri pensano che anche loro possono fare altrettanto".

Inter, è mancato più Lautaro o Calhanoglu?

"Lautaro è determinante, è un trascinatore. E' coincisa con questa frenata, ma è normale quando non c'è un giocatore di quel livello".