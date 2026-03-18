Lautaro: "Ho 3 anni di contratto con l'Inter e voglio rimanere al top. Ma prima o poi tornerò al Racing"
“Sogno di tornare al Racing un giorno”. Lautaro Martinez racconta il suo desiderio ai microfoni di Racing Radio. Nulla che faccia preoccupare i tifosi dell’Inter nell’immediato, ma l’attaccante argentino, cresciuto nel club di Avellaneda, prima o poi vuole tornare: “È un mio desiderio e sto provando a convincere la mia famiglia. Ovviamente dipende da tante cose: familiari, del momento, legate al mio fisico. Però il mio sogno è tornare a giocare al Racing, almeno un anno”.
Manca ancora tanto tempo?
“Non so quando. Ho tre anni di contratto con l’Inter e mi piacerebbe rimanere ancora più tempo nella élite del calcio, perché sto bene e sono giovane. Però prima o poi vorrei tornare al Racing”.
Il rapporto con Diego Milito?
“Parlo tutte le settimane con Milito (oggi presidente del Racing, ndr). È una persona che è sempre stata presente dai miei inizi. Ci sentiamo spesso, mi ha scritto quando mi sono fatto male. Abbiamo parlato anche del Racing, che non sta andando bene”.
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