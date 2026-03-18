TMW Radio Milan, chi scegliere tra Retegui e Vlahovic? Il parere degli opinionisti

Il Milan pensa al futuro. E in particolare al prossimo numero 9. Si pensa sempre a Dusan Vlahovic, che però pare vicino al rinnovo con la Juve, e a Mateo Retegui. Chi sarebbe ideale per Max Allegri? Il parere degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Io credo che Spalletti ci farebbe un pensierino su Retegui. E credo anche Allegri. Potenzialmente Vlahovic è più forte, ha il gol nel sangue ma gli manca stare a certi livelli con una certa continuità. Retegui è cambiato col lavoro di Gasperini, ha fatto un grande miglioramento".

Paolo Marcello: "Sono un fan di Retegui, ma è così tanto meglio di Santiago Gimenez? Ha cominciato bene ed è entrato nell'oblìo. Poi quest'anno diversi problemi e ha perso fiducia...Chi tra lui e Vlahovic? Direi Retegui, ma in mano ad Allegri direi Vlahovic, che ha più qualità e colpi".

Arturo Di Napoli: "Retegui ha una capacità incredibile di inserirsi con facilità nella squadra, poi conosce il nostro campionato. Il Milan, se deve fare un scelta, deve scegliere l'usato sicuro. Tra lui e Vlahovic? Vlahovic non è nel contesto giusto per esaltarlo, però io scelgo Retegui, che gioca per la squadra, si sacrifica".

Gianni Bezzi: "Io scelgo sempre Retegui. E' un animale d'area di rigore, e ha più testa rispetto al serbo".

Michelangelo Rampulla: "Scelgo Vlahovic. Sono due ottimi giocatori, ma Vlahovic è uno che attacca la profondità, gioca bene a campo aperto. E' meno bomber di Retegui, che dentro l'area è fenomenale".

Pepe Ferrario: "Vlahovic, perché come caratteristiche e come attacca la profondità lo preferisco".