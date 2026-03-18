Benevento, 20 anni con Vigorito: "Tante cadute, ma con voi mi sono sempre rialzato"

Oreste Vigorito celebra vent’anni alla guida del Benevento. Il presidente, vicino a una nuova possibile promozione, ha voluto dedicare un messaggio di ringraziamento a tutto l’ambiente giallorosso:

"Vent’anni insieme. Attimi separati da spazi in cui le emozioni hanno trovato dimora. La mia dimora si chiama Benevento. Non conta il quanto ma il come: è l’intensità di un rapporto che fa una storia… La nostra storia giallorossa. Vent’anni possono apparire lunghi ma mai estenuanti per me che ho vissuto la vita con l’idea di poter cadere ma di dovermi rialzare. L’ho fatto tante volte. Momenti di dolore personali e calcistici hanno provato a piegarmi ma una, tante mani, le vostre mi hanno aiutato a rialzarmi. E allora anche io vi dico grazie. Grazie per gli abbracci dei piccoli giallorossi, grazie per l’affetto dei più giovani, grazie per la resistenza di coloro che hanno la mia età… Semplicemente grazie".