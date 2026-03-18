Cremonese a Giampaolo. E adesso? Parma la prima tappa di una difficile corsa salvezza

Marco Giampaolo da oggi è ufficialmente il nuovo allenatore della Cremonese. E adesso? Archiviata l'era Davide Nicola (qui il comunicato), per il neo tecnico dei grigiorossi inizia la missione più difficile: provare a centrare la salvezza che fino a qualche mese fa sembrava potesse arrivare in maniera più agevole. I risultati negativi della Cremonese, però, oltre all'esonero di Nicola hanno zavorrato la squadra in classifica fino all'attuale terzultimo posto.

Tolte Pisa ed Hellas Verona (che occupano le ultime due posizioni), la corsa principale della Cremonese adesso è soprattutto sul Lecce, che ha tre punti in più. La prima tappa di una difficile scalata per Giampaolo sarà Parma, prima del Bologna e del Cagliari. Ecco i calendari a confronto delle squadre in corsa per la salvezza (al momento, consideriamo fino al Cagliari, 15esimo in classifica con 30 punti).

15. CAGLIARI punti 30

30ª giornata, Cagliari - Napoli

31ª giornata, Sassuolo - Cagliari

32ª giornata, Cagliari - Cremonese

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Bologna - Cagliari

36ª giornata, Cagliari - Udinese

37ª giornata, Cagliari - Torino

38ª giornata, Milan - Cagliari

16. FIORENTINA punti 28

30ª giornata, Fiorentina - Inter

31ª giornata, Hellas Verona - Fiorentina

32ª giornata, Fiorentina - Lazio

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

17. LECCE punti 27

30ª giornata, Roma - Lecce

31ª giornata, Lecce - Atalanta

32ª giornata, Bologna - Lecce

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Hellas Verona - Lecce

35ª giornata, Pisa - Lecce

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa

18. CREMONESE punti 24

30ª giornata, Parma - Cremonese

31ª giornata, Cremonese - Bologna

32ª giornata, Cagliari - Cremonese

33ª giornata, Cremonese - Torino

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Cremonese - Lazio

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como