Cremonese a Giampaolo. E adesso? Parma la prima tappa di una difficile corsa salvezza
Marco Giampaolo da oggi è ufficialmente il nuovo allenatore della Cremonese. E adesso? Archiviata l'era Davide Nicola (qui il comunicato), per il neo tecnico dei grigiorossi inizia la missione più difficile: provare a centrare la salvezza che fino a qualche mese fa sembrava potesse arrivare in maniera più agevole. I risultati negativi della Cremonese, però, oltre all'esonero di Nicola hanno zavorrato la squadra in classifica fino all'attuale terzultimo posto.
Tolte Pisa ed Hellas Verona (che occupano le ultime due posizioni), la corsa principale della Cremonese adesso è soprattutto sul Lecce, che ha tre punti in più. La prima tappa di una difficile scalata per Giampaolo sarà Parma, prima del Bologna e del Cagliari. Ecco i calendari a confronto delle squadre in corsa per la salvezza (al momento, consideriamo fino al Cagliari, 15esimo in classifica con 30 punti).
15. CAGLIARI punti 30
30ª giornata, Cagliari - Napoli
31ª giornata, Sassuolo - Cagliari
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Bologna - Cagliari
36ª giornata, Cagliari - Udinese
37ª giornata, Cagliari - Torino
38ª giornata, Milan - Cagliari
16. FIORENTINA punti 28
30ª giornata, Fiorentina - Inter
31ª giornata, Hellas Verona - Fiorentina
32ª giornata, Fiorentina - Lazio
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
17. LECCE punti 27
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Bologna - Lecce
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Hellas Verona - Lecce
35ª giornata, Pisa - Lecce
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa
18. CREMONESE punti 24
30ª giornata, Parma - Cremonese
31ª giornata, Cremonese - Bologna
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Cremonese - Torino
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como
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