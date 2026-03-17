Podcast TMW Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina

Un 4-1 che permette alla Fiorentina non solo di mettere un primo solco dal terzultimo posto, occupato proprio dalla Cremonese, ma che fa nascere nei Viola nuove consapevolezze. Perse sin dall'inizio della stagione e che invece, in una notte di metà marzo, i Viola di Paolo Vanoli trovano. Fabiano Parisi come uomo copertina, la notte perfetta di Dodò e Roberto Piccoli. E poi la ripartenza di un perno della difesa, un colpo di gennaio che sta dando frutti importanti e non solo.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

L'importanza di Mandragora e l'orgoglio del leader del centrocampo Viola: le sue parole

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Rolando Mandragora ha commentato così la vittoria a Cremona; "Partita da 6 punti? Magari (ride, ndr). Per noi era una partita importante, siamo stati bravi a sbloccarla subito e aver fatto prestazione. Vincere uno scontro diretta è sempre importante. Nella situazione in cui ci troviamo e nel campionato italiano non ci sono patite facili. Stasera siamo stati aggressivi e abbiamo difeso da squadra, dobbiamo continuare così. "Adesso i gol in qualsiasi modo sono belli e importanti. Siamo contenti che abbiamo segnato tutti gli attaccanti ma anche Dodo ha fatto un assolo importante. Ora dobbiamo recuperare per la Conference e per le ultime partite in campionato", ha detto Mandragora.