Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women

Come di consueto dopo ogni giornata di Serie A Women la FIGC e OptaPaolo hanno stilato la miglior formazione dell’ultimo turno di campionato. Una squadra che vede molto Milan dopo il successo delle rossonere sulla Juvetus: fra i pali infatti c’è l’esordiente Estevez, che ha parato un calcio di rigore, mentre Koivisto occupa uno dei posti in difesa, Grimshaw fa bella figura in mezzo al campo e l’autrice del gol vittoria Kyvag è nel tridente offensivo.

A seguire come numero di calciatrici presenti nell’undici ci sono l’Inter con Csiszar a centrocampo e Wullaert in avanti e Fiorentina con la baby Lombardi in difesa e Janogy a completare il reparto avanzato. Vigilucci del Genoa in difesa, Monnecchi della Lazio e Cincotti della Ternana Women a centrocampo completano la formazione.

Questa la Top11 della sedicesima giornata di Serie A Women schierata col 3-4-3: Estevez (Milan); Koivisto (Milan), Vigilucci (Genoa), Lombardi (Fiorentina); Monnecchi (Lazio), Csiszar (Inter), Ciccotti (Ternana Women), Grimshaw (Milan); Kyvag (Milan), Janogy (Fiorentina), Wullaert (Inter)

SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA

Parma-Genoa 1-1

23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)

Napoli Women-Lazio 0-1

68' Monnecchi

Como Women-Ternana Women 0-0

Juventus-Milan 0-1

49' Kyvag

Domenica 15 marzo

Roma-Fiorentina 1-1

43' Janogy (F), 77' Galli (R)

Sassuolo-Inter 0-3

17’ Csiszar, 76’, 90’+7’ Wullaert

Classifica della Serie A Women - Roma 37, Inter 33, Juventus 28, Lazio 27, Napoli 25, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12, Ternana 12, Parma 11, Genoa 8

* una gara in meno