Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Come di consueto dopo ogni giornata di Serie A Women la FIGC e OptaPaolo hanno stilato la miglior formazione dell’ultimo turno di campionato. Una squadra che vede molto Milan dopo il successo delle rossonere sulla Juvetus: fra i pali infatti c’è l’esordiente Estevez, che ha parato un calcio di rigore, mentre Koivisto occupa uno dei posti in difesa, Grimshaw fa bella figura in mezzo al campo e l’autrice del gol vittoria Kyvag è nel tridente offensivo.
A seguire come numero di calciatrici presenti nell’undici ci sono l’Inter con Csiszar a centrocampo e Wullaert in avanti e Fiorentina con la baby Lombardi in difesa e Janogy a completare il reparto avanzato. Vigilucci del Genoa in difesa, Monnecchi della Lazio e Cincotti della Ternana Women a centrocampo completano la formazione.
Questa la Top11 della sedicesima giornata di Serie A Women schierata col 3-4-3: Estevez (Milan); Koivisto (Milan), Vigilucci (Genoa), Lombardi (Fiorentina); Monnecchi (Lazio), Csiszar (Inter), Ciccotti (Ternana Women), Grimshaw (Milan); Kyvag (Milan), Janogy (Fiorentina), Wullaert (Inter)
SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA
Parma-Genoa 1-1
23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)
Napoli Women-Lazio 0-1
68' Monnecchi
Como Women-Ternana Women 0-0
Juventus-Milan 0-1
49' Kyvag
Domenica 15 marzo
Roma-Fiorentina 1-1
43' Janogy (F), 77' Galli (R)
Sassuolo-Inter 0-3
17’ Csiszar, 76’, 90’+7’ Wullaert
Classifica della Serie A Women - Roma 37, Inter 33, Juventus 28, Lazio 27, Napoli 25, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12, Ternana 12, Parma 11, Genoa 8
* una gara in meno
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