Sampdoria, Lombardo ha convinto: avanti con lui fino al termine della stagione
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Attilio Lombardo è sempre più vicino alla conferma sulla panchina della Sampdoria fino a fine stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex bandiera blucerchiata ha convinto tutti in pochi giorni, dopo l’esonero della coppia Gregucci-Foti, grazie a un impatto immediato nonostante il poco tempo a disposizione.
Determinanti l’approccio, la conoscenza dell’ambiente e la gestione del gruppo, aspetti che hanno ridato compattezza alla squadra. Il pareggio contro il Venezia ha mostrato segnali incoraggianti, ora da confermare nella trasferta di Carrara.
Lombardo insiste su umiltà, appartenenza e responsabilità, chiedendo una Samp più consapevole. E intanto manda un messaggio chiaro: "Comunque vada, io non scapperò".
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