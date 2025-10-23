Europa League, i risultati al 45' delle gare delle 18.45: Fenerbahçe avanti sullo Stoccarda
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Europa League
Braga - Stella Rossa 1-0
22' Navarro
Brann Bergen - Rangers 1-0
40' Kornvig
FCSB - Bologna 0-2
9 ' Odgaard, 12' Dallinga
Fenerbahçe - Stoccarda 1-0
33' Akturkoglu
Go Ahead Eagles - Aston Villa 1-1
4' Guessand (A), 42' Suray (G)
Genk - Betis 0-0
Lione - Basilea 1-0
3' Tolisso
Salisburgo - Ferencvaros 1-0
13' Baidoo
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
