Europa League, risultati e classifica: Roma ancora tra le 24, il Bologna la sorpassa
Di seguito tutti i risultati delle partite di Europa League della serata. Prima sconfitta per Francesco Farioli sulla partita del Porto e arriva a Nottingham, dove esordisce nel migliore dei modi Sean Dyche come allenatore degli inglesi. Incredibile girandola di reti a Lille, dove il PAOK vince rischiando di farsi rimontare all'ultimo istante, ma un fuorigioco toglie ai francesi il 4-4.
Braga - Stella Rossa 2-0
22' Navarro, 72' Dorgeles
Brann Bergen - Rangers 3-0
40' Kornvig, 55' Sorensen, 79' Holm
FCSB - Bologna 1-2
9 ' Odgaard, 12' Dallinga, 54' Birligea
Fenerbahçe - Stoccarda 1-0
33' Akturkoglu
Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1
4' Guessand (A), 42' Suray (G), 61' Deijl (G)
Genk - Betis 0-0
Lione - Basilea 2-0
3' Tolisso, 90' Moreira
Salisburgo - Ferencvaros 2-3
13' Baidoo, 50' Varga (F), 56' Zacharia (F), 58' Dele (F), 72' Vertessen (S)
Celta Vigo - Nizza 2-1
2' Aspas (C), 16' Cho (N), 75' Borja Iglesias (C)
Celtic - Sturm Graz 2-1
15' Horvat (S), 61' Scales (C), 64' Nygren (C)
Feyenoord - Panathinaikos 3-1
18' Swiderski (P), 45' + 3 Read (F), 55' Hadj Moussa (F), 90' Larin (F)
Friburgo - Utrecht 2-0
20' Suzuki, 45' Grifo
Lille - PAOK 3-4
18' Meite (P), 23' e 74' Zivkovic (P), 43' Konstantelias (P), 57' André (L), 68' e 78' Igamane (L)
Maccabi Tel Aviv - Midtjylland 0-3
43' e 84' Franculino, 71' Billing
Malmo - Dinamo Zagabria 1-1
45' + 2 Lewicki (M), 90' + 6 Varela (D)
Nottingham Forest - Porto 2-0
19' Gibbs-White, 77' rig. Igor Jesus
Roma - Viktoria Plzen 1-2
20' Adu (V), 22' Souaré (V), 54' rig. Dybala (R)
Young Boys - Ludogorets 3-2
27' Stanic (L), 45' Raveloson (Y), 53' Fassnacht (Y), 63' Bedia (Y), 90' + 2 Yordanov (L)
CLASSIFICA
1. Midtjylland 9
2. Braga 9
3. Lione 9
4. Dinamo Zagabria 7
5. Viktoria Plzen 7
6. Friburgo 7
7. Ferencvaros 7
8. Brann 6
9. Celta Vigo 6
10. Aston Villa 6
11. Lille 6
12. Go Ahead Eagles 6
13. Young Boys 6
14. Fenerbahçe 6
15. Porto 6
16. Betis 5
17. Nottingham Forest 4
18. Bologna 4
19. Genk 4
20. PAOK 4
21. Celtic 4
22. Panathinaikos 4
23. Roma 3
24. Basilea 3
25. Feyenoord 3
26. Ludogorets 3
27. Sturm Graz 3
28. FCSB 3
29. Stoccarda 3
30. Stella Rossa 1
31. Malmo 1
32. Maccabi Tel Aviv 1
33. Nizza 0
34. Salisburgo 0
35. Utrecht 0
36. Rangers 0
