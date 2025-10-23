Roma, serata da dimenticare ma Dybala fa 200: per l'argentino è il primo gol stagionale
TUTTO mercato WEB
Per Paulo Dybala una serata difficile, ma anche una soddisfazione personale piuttosto rilevante: contro il Viktoria Plzen per l'argentino è arrivato il gol numero 43 in giallorosso, solo il primo nella stagione 2025/26, ma il 200esimo nella sua carriera, divisa tra Argentina (poca) e tanta Serie A italiana.
Instituto de Córdoba: 17 gol in 40 presenze (Primera B Nacional)
Palermo: 21 gol in 93 presenze (16 in Serie A, 5 in Serie B)
Juventus: 115 gol in 293 presenze (82 in Serie A, 33 in Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana)
Roma: 43 gol in 115 presenze (31 in Serie A, 12 in Europa League e Coppa Italia)
Nazionale Argentina: 3 gol in 34 presenze
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Amauri ricorda il Palermo e Zamparini: "Faceva il pazzo in conferenza, ma ci diceva di non ascoltarlo"
Serie C
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Calcio femminile