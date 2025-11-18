Fabregas sui problemi della Nazionale: "Si punta poco sui giovani". E racconta un aneddoto

Lunga intervista concessa a La Provincia di Como del tecnico Cesc Fabregas. Queste le parole dello spagnolo che ha parlato anche della situazione della Nazionale italiana: "La Serie A ha un bell’appeal, se sono in giro per l’Europa non ho difficoltà a vedere le sue partite, sono sempre teletrasmesse. E’ sempre la Serie A. Certo, dopo 25’ la Norvegia ha cambiato assetto e per l’Italia è stata dura".

Cosa serve per evitare di saltare il terzo Mondiale?

"Posso fare il paragone con quello che succede in Spagna, dove c’è una vera ossessione nel portare giocatori del settore giovanile in prima squadra e formarli per la Nazionale. In Italia succede meno. Vi posso fare un esempio diretto.

Quando andai ad allenare la primavera, trovai una squadra allestita in maniera non equilibrata nei ruoli. Allora decisi di portare subito due ragazzi dalla Under 16 alla Primavera perché valevano. Ma quella decisione aveva fatto scalpore, perché far saltare i passi non era ritenuto opportuno. Ecco, il questo il calcio italiano deve progredire".