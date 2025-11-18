Serie C, ecco gli arbitri della 15ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 15ª giornata del campionato di Serie C 2025-26. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 21 e lunedì 24 novembre 2025:

GIRONE A
AlbinoLeffe-Lumezzane: Antonio Di Reda di Molfetta (Spataro-Citarda. IV Ufficiale: Massari. Operatore FVS: Cadirola)
Arzignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi: Gioele Iacobellis di Pisa (Arshad-Ambrosino. IV Ufficiale: Mazzer. Operatore FVS: Boato)
Giana Erminio-Ospitaletto: Valerio Vogliacco di Bari (Sadikaj-Posteraro. IV Ufficiale: Bortolussi. Operatore FVS: Cavalli)
Lecco-Cittadella: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo (Raccanello-Granata. IV Ufficiale: Cerea. Operatore FVS: Taverna)
Novara-Renate: Alessandro Colelli di Ostia Lido (Della Mea-Valcaccia. IV Ufficiale: Rossini. Operatore FVS: Cufari)
Pro Patria-Pergolettese: Deborah Bianchi di Prato (Cozzuto-Ceci. IV Ufficiale: Pasculli. Operatore FVS: Antonicelli)
Pro Vercelli-Alcione Milano: David Kovacevic di Arco Riva (Allievi-Spizuoco. IV Ufficiale: Vailati. Operatore FVS: D'Ambrosio Giordano)
Trento-Inter U23: Fabrizio Ramondino di Palermo (Decorato-Mandarino. IV Ufficiale: Lovison. Operatore FVS: Tomasi)
Union Brescia-Vicenza: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (De Vito-Linari. IV Ufficiale: Drigo. Operatore FVS: Martone)
Virtus Verona-Triestina: Mario Picardi di Viareggio (Cataneo-Chimento. IV Ufficiale: D'Eusanio. Operatore FVS: Petarlin)

GIRONE B
Ascoli-Arezzo: Domenico Castellone di Napoli (Cardona-Chichi. IV Ufficiale: Dorillo. Operatore FVS: Chiavaroli)
Bra-Pontedera: Gianluca Guitaldi di Rimini (Di Curzio-El Hamdaoui. IV Ufficiale: Gauzolino. Operatore FVS: Pignatelli)
Carpi-Rimini: Luca De Angeli di Milano (Galasso-Iuliano. IV Ufficiale: Aloise. Operatore FVS: Marchese)
Guidonia Montecelio-Campobasso: Alessandro Pizzi di Bergamo (Martinelli-Li Vigni. IV Ufficiale: Gavini. Operatore FVS: Pasqualetto)
Livorno-Torres: Domenico Leone di Barletta (Alessandrino-Merciari. IV Ufficiale: Burlando. Operatore FVS: Pelosi)
Perugia-Vis Pesaro: Filippo Colaninno di Nola (Ciannarella-Brizzi. IV Ufficiale: Leorsini. Operatore FVS: Brunozzi)
Pianese-Forlì: Maria Marotta di Sapri (Storgato-Fenzi. IV Ufficiale: Caruso. Operatore FVS: Starnini)
Ravenna-Gubbio: Domenico Mirabella di Napoli (Mino-Mititelu. IV Ufficiale: Sacchi. Operatore FVS: Bracaccini)
Sambenedettese-Pineto: Alberto Poli di Verona (Rizzello-Nigri. IV Ufficiale: Di Loreto. Operatore FVS: Di Carlo)
Ternana-Juventus Next Gen: Andrea Migliorini di Verona (Chillemi-Andriambelo. IV Ufficiale: Ursini. Operatore FVS: Cecchi)

GIRONE C
Audace Cerignola-Crotone: Giovanni Castellano di Nichelino (Mambelli-Tagliaferri. IV Ufficiale: Di Cicco. Operatore FVS: Fumarulo)
Catania-Latina: Francesco Zago di Conegliano (Tesi-De Luca. IV Ufficiale: Di Franacesco. Operatore FVS: Minutoli)
Cavese-Atalanta U23: Alfredo Iannello di Messina (Rispoli-Galluzzo. IV Ufficiale: Angelillo. Operatore FVS: Romaniello)
Cosenza-Benevento: Edoardo Gianquinto di Parma (Tomasi-Fedele. IV Ufficiale: Acquafredda. Operatore FVS: Signorelli)
Giugliano-Casarano: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Montanelli-Gasparini. IV Ufficiale: Aldi. Operatore FVS: Robilotta)
Monopoli-Picerno: Mattia Nigro di Prato (Rignanese-Scardovi. IV Ufficiale: Recchia. Operatore FVS: Veli)
Salernitana-Potenza: Enrico Gemelli di Messina (Morea-Andreano. IV Ufficiale: Liotta. Operatore FVS: La Regina)
Siracusa-Team Altamura: Enrico Cappai di Cagliari (Roncari-Pandolfo. IV Ufficiale: Di Mario. Operatore FVS: Leotta)
Sorrento-Casertana: Riccardo Dasso di Genova (Ingenito-Colazzo. IV Ufficiale: Luongo. Operatore FVS: Martinelli)
Trapani-Foggia: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Sbardella-Cerrato. IV Ufficiale: Madonia. Operatore FVS: Minutoli)

