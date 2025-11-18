TMW Lorenzo Pellegrini rinnova con la Roma? Partita aperta, ma deve abbassare le pretese

Gian Piero Gasperini, lo scorso agosto, era stato chiaro sulla situazione di Lorenzo Pellegrini. "Quello che ho visto io con lui è che c’è una situazione non così chiara, nel senso che la società non vuole allungare il contratto del giocatore e lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Quello che sembra a me è che se lui trova una situazione adeguata sia lui che la società sono contenti, ma è faticoso trovarla. Mi sembra una cosa molto chiara”.

Insomma, l'ex capitano era a un passo dall'addio. In scadenza il prossimo giugno ora la partita è aperta: perché il club potrebbe cercare un accordo per rinnovare il contratto, a patto che le pretese siano (molto) più basse di quelle attuali. Pellegrini guadagna 4,5 milioni di euro netti all'anno, più 1,5 di bonus facili. Quindi circa 6, una cifra che è fuori dalla politica romanista. Qualora dovesse sposare in toto il nuovo progetto giallorosso, ecco che potrebbero esserci progressi davvero sostanziali.

Del resto anche Domenico Borrelli, preparatore atletico di Gian Piero Gasperini, ha parlato della crescita fisica del centrocampista. "Atleticamente tutti. Ma vorrei citare Pellegrini. È partito con un infortunio, si è messo subito a disposizione, si è allenato forte ed è giusto che riceva dei meriti dopo le critiche. Lorenzo ha grandi motivazioni: era solo questione di tempo".