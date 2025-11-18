Palermo, Osti: "Mercato di gennaio? Il primo rinforzo deve essere la forza mentale"

Nel corso della lunga intervista concessa al Giornale di Sicilia, il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti ha parlato anche del mercato fatto in estate con un occhio anche alla prossima sessione invernale: "In estate, insieme a Inzaghi, abbiamo valutato e confermato solo giocatori funzionali al progetto e con le giuste motivazioni. Come ho già detto pubblicamente, chi non le ha non può far parte di questo gruppo".

Le scelte sono state condivise con Inzaghi?

"Assolutamente sì, tutte le operazioni di mercato sia in entrata che in uscita sono state fatte in sinergia tra direzione sportiva e allenatore. Abbiamo costruito il cammino che volevamo. E quando la squadra ha espresso il suo potenziale, si è visto che la strada era quella giusta. Questa è la squadra che volevamo costruire, e ne siamo convinti. Non mi piace guardare indietro: il mio compito è guardare avanti, proteggere il gruppo e aiutarlo a rendere per quello che può davvero dare. E sono certo che può dare molto di più".

Perché Palumbo non ha funzionato finora?

"Ha fatto fatica a trovare la giusta condizione avendo saltato il ritiro, è un giocatore di qualità indiscussa e conosce perfettamente la categoria. Sono convinto che presto sarà determinante, perché ha colpi che in B fanno la differenza e ci aspettiamo che diventi uno dei leader della squadra".

L’organico così stretto non è stata una scommessa azzardata?

"Non la definirei una scommessa ma una scelta di equilibrio pienamente condivisa con Inzaghi. Volevamo un gruppo motivato, coeso, con ruoli chiari e dove tutti si sentissero titolari. Certo, ripeto, ci sono stati imprevisti ma non ci attacchiamo agli alibi".

Avete già pensato a gennaio? Se il distacco resterà questo alla fine dell’andata, il Palermo investirà ancora sul mercato?

"Siamo tutti concentrati sul presente, prima di pensare al mercato vogliamo vedere il reale valore di questo gruppo, perché il primo rinforzo deve essere sempre la forza mentale, attraverso la quale ogni obiettivo può diventare raggiungibile".