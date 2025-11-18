TMW Valerio Verre: "Alla Sampdoria ho trascorso anni molto belli, ma ora non ci tornerei"

Valerio Verre nella giornata di oggi ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com' per smentire l'ipotesi circolata negli ultimi giorni circa un suo ritiro dal calcio giocato dopo la risoluzione del contratto col Palermo avvenuta lo scorso martedì. Nel corso del botta e risposta il centrocampista classe '94 che ora cerca una nuova squadra con cui ripartire da gennaio ha parlato anche della Sampdoria e della crisi che sta attraversando. Dopo dodici giornate i blucerchiati sono il fanalino di coda del campionato cadetto con soli sette punti conquistati in dodici giornate. Hanno anche già cambiato allenatore con Salvatore Foti e Angelo Gregucci che dal nono turno hanno preso il posto di Massimo Donati: "E' una piazza che resterà sempre nel mio cuore e non posso che augurare loro il meglio. Ci sono tifosi da Serie A, che riempiono lo stadio in tutte le partite e hanno grande passione, Però la Serie B è questa, nel bene e nel male. Non conta quanto spendi, ma conta unificare un po' tutto. Tutti dalla stessa parte, fuori e dentro lo spogliatoio".

Verre ha vestito la maglia della Sampdoria in quattro momenti diversi della sua carriera. La sua prima volta in blucerchiato fu nella stagione 2017/18, in Serie A. Ci tornerà nell'estate 2020 dopo due stagioni trascorse tra Perugia ed Hellas Verona. Un anno e mezzo, 41 presenze e poi sei mesi all'Empoli. Disputa in blucerchiato anche la seconda parte della stagione 2022/23 e poi il campionato 2023/24, l'unico in Serie B con la maglia della Samp. "Ma ora non ci tornerei - ha detto ai nostri microfoni il centrocampista attualmente svincolato -. Ho passato tanti anni molto belli alla Sampdoria, son stato lì tante volte e per tanto tempo. Ora lo considero un capitolo chiuso".

