Sorrento, esonerato mister Conte. Il Ds Amarante ha invece risolto il proprio contratto
Ne avevamo parlato proprio nei giorni scorsi, ora - dopo 14 giornate ormai trascorse e la 15ª sempre più imminente - arriva l'ufficialità del tutto: si cambia in casa Sorrento, con il Direttore Sportivo Alessandro Amarante che ha risolto consensualmente il contratto che lo legava ai rossoneri, mentre è stato esonerato mister Mirko Conte.
A rendere noto il tutto, la stessa società, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:
"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava il direttore sportivo Alessandro Amarante al club rossonero. La società ringrazia Amarante per il lavoro svolto in questi tre anni ricchi di soddisfazioni (promozione in C nel 2023 e permanenza tra i professionisti nelle ultime due stagioni).
Nel contempo, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. comunica di aver sollevato mister Mirko Conte dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra.
Sono sollevati dai rispettivi incarichi anche il preparatore dei portieri, Emanuele Maggiani, ed il match analyst, Alex Borriello. A tutti loro va il ringraziamento della società per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi mesi".
