Chi vuole questo Dovbyk? Massara, Gasp e la priorità per gennaio per la Roma

La priorità per la Roma che guarda tutti dall'alto verso il basso nel campionato di Serie A è lapalissiana. 10 partite e 0 gol (ma 1 assist) per l'irlandese Evan Ferguson in 424 minuti complessivi, 2 reti e 2 assist in 573 minuti totali per Artem Dovbyk. Un po' poco, molto poco. Troppo poco. Il miglior marcatore del pacchetto avanzato giallorosso è Matias Soulé, 4 reti totali, a seguire c'è Lorenzo Pellegrini a 3. Friedkin, abbiamo un problema offensivo. La cooperativa del gol della Roma ha portato in rete tanti giocatori, ma non c'è un riferimento a cui aggrapparsi. E quanto serve a una grande squadra...

Già, però per prendere un nuovo centravanti, ruolo sul quale si sta già muovendo da tempo il ds Frederic Massara, serve prima fare spazio e cedere, in un club che viaggia in equilibrio sui conti e sul Fair Play Finanziario da anni come la società capitolina. Ferguson è sbarcato a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, per adesso il Brighton dovrà guardare altrove per incassarli a meno che l'irlandese non svolti la sua stagione. Però per far cassa e spazio serve cedere. Ma chi vuole questo Dovbyk? D'estate lo scambio con il Milan, per Santiago Gimenez, è saltato per il muro alzato dal messicano. Ci riproveranno a gennaio, in un'asse oramai consolidata come fatto con Alexis Saelemaekers per Tammy Abraham? Al momento, l'ucraino non ha altre richieste.

Zirkzee nel mirino

Storia nota. Il primo nome, per la Roma, è Joshua Zirkzee del Manchester United. Prestito, magari con riscatto fissato, per avere però un reparto che sarebbe decisamente pro tempore e del domani non vi sarebbe certezza. Tant'è. Meglio così che senza un 9 affidabile, almeno nelle gerarchie (e nei numeri) finora dimostrate. Gian Piero Gasperini aspetta, ma prima serve fare spazio. E tutto dipende dall'ex pichichi della Liga...