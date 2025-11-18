Salernitana in vetta, Benevento vicino: il paragone col 2024/25 racconta un Girone C diverso

Il Girone C di Serie C, dopo 14 giornate, presenta una classifica molto compatta nelle prime posizioni, ma il confronto con un anno fa invita alla prudenza. In testa c’è la Salernitana, che guida con 30 punti frutto di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Alle sue spalle il Benevento è distante appena una lunghezza (29 punti, con lo stesso numero di vittorie dei granata ma un pareggio in meno e una sconfitta in più). Subito dietro il Catania, terzo a 28 punti, mentre il Cosenza chiude il gruppo di testa a quota 26.



Rispetto alla scorsa stagione, il quadro è piuttosto diverso. Dopo 14 turni del 2024/25 comandava proprio il Benevento con 29 punti, davanti all’Audace Cerignola a quota 25, seguito da Monopoli (24), Avellino e Giugliano (23) e dal Potenza (22). Un equilibrio meno netto rispetto a quello attuale, ma comunque molto serrato nella zona playoff. Tuttavia, quel campionato venne poi profondamente modificato dagli eventi extra-campo: le estromissioni di Taranto e Turris, arrivate in corsa, alterarono la classifica e cambiarono drasticamente il peso dei risultati acquisiti. Alla fine fu l’Avellino a conquistare la promozione in Serie B, nonostante non fosse tra le primissime dopo 14 giornate.

Una lezione chiara anche per l’attuale Girone C: essere davanti a novembre non offre garanzie. La Salernitana guida, ma Benevento, Catania e Cosenza sono pienamente in corsa, e la storia recente dimostra che nel Girone C la stagione può cambiare volto da un momento all’altro.