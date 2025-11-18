Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino, calciatori in scadenza nel 2026: da Tutino a capitan Armellino

Oggi alle 15:04
Il giugno 2026 rappresenterà uno snodo cruciale per l'Avellino di Raffaele Biancolino. La società irpina dovrà prendere decisioni importanti sul futuro di ben undici giocatori attualmente in rosa: una squadra intera che potrebbe cambiare completamente volto.

I prestiti da valutare: sette nomi in bilico
La situazione più delicata riguarda i sette giocatori attualmente in prestito. In testa alla lista c'è Gennaro Tutino, arrivato dalla Sampdoria con obbligo condizionato in caso di promozione in Serie A.
Tre elementi provengono dal Sassuolo: Filippo Missori, Justin Kumi e Luca D'Andrea, protagonisti del progetto giovani neroverde. A questi si aggiungono Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Giovanni Daffara (Juventus) e Alessandro Milani (Lazio). Per ognuno di loro servirà valutare se trasformare il prestito in trasferimento definitivo oppure salutarsi dopo una stagione.

I giocatori di proprietà: anche Armellino in scadenza
Non solo prestiti. Anche tra i calciatori di proprietà biancoverde ci sono situazioni da monitorare. Leonardo Marson, Sonny D'Angelo e Pasquale Pane vedranno scadere il contratto, ma il nome più pesante è quello del capitano Marco Armellino.

Avellino: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (7)
Gennaro Tutino (Attaccante) - Prestito con obbligo condizionato dalla Sampdoria
Filippo Missori (Difensore) - Prestito dal Sassuolo
Justin Kumi (Attaccante) - Prestito dal Sassuolo
Luca D'Andrea (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo
Emmanuel Gyabuaa (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto con controriscatto dall'Atalanta
Giovanni Daffara (Portiere) - Prestito con diritto di riscatto con controriscatto dalla Juventus
Alessandro Milani (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto con controriscatto dalla Lazio

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (4)
Leonardo Marson (Portiere)
Sonny D'Angelo (Centrocampista)
Pasquale Pane (Difensore)
Marco Armellino (Centrocampista, capitano)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025

