Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, Girone B: Arezzo primo come il Pescara un anno fa. E l’Entella insegna…

Serie C, Girone B: Arezzo primo come il Pescara un anno fa. E l’Entella insegna…TUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:04Serie C
Daniel Uccellieri

Quattordici giornate non bastano per tracciare verdetti, e la storia recente del Girone B di Serie C lo dimostra. L’Arezzo, oggi capolista con 35 punti frutto di un ruolino quasi impeccabile (11 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta), viaggia forte, ma non può permettersi di sentirsi al sicuro. Alle sue spalle, infatti, incalza un Ravenna sorprendente e continuo: 34 punti, 11 successi e appena tre gare non vinte. L’Ascoli, terzo a quota 31 (9 vittorie, 4 pareggi e un solo ko), completa un podio che al momento appare compatto, competitivo e di ottimo livello.

Un quadro molto simile, però, si era visto anche un anno fa.
Nella stagione 2024/25, dopo 14 turni, il Pescara comandava la classifica proprio con 35 punti - lo stesso bottino dell’Arezzo di oggi - mentre la Torres inseguiva a quota 29. Appena dietro, a 27, c’erano Ternana e Virtus Entella. Eppure, a fine stagione, a prendersi la promozione diretta fu proprio l’Entella, che allora inseguiva staccata di ben otto punti dalla vetta.

Una rimonta costruita settimana dopo settimana, grazie a continuità, profondità della rosa e capacità di rimanere aggrappata alle zone alte anche quando la distanza sembrava consistente. Un percorso che rappresenta oggi un campanello d’allarme per tutte le squadre davanti: essere primi a novembre non garantisce privilegi, specialmente in un girone storicamente equilibrato e ricco di rimonte come il B.

Il paragone tra le due classifiche suggerisce una verità chiara: chi comanda ora non può permettersi cali, perché alle spalle possono sempre emergere squadre capaci di cambiare marcia nel girone di ritorno - proprio come fece l’Entella.

Articoli correlati
Serie C, 14ª giornata: Vicenza in fuga. Arezzo allunga nel B e colpo Casarano sul... Serie C, 14ª giornata: Vicenza in fuga. Arezzo allunga nel B e colpo Casarano sul Catania
Serie C, 14ª Giornata: Vicenza vola, il Cittadella alla sesta. Tonfo Catania, Salernitana... Serie C, 14ª Giornata: Vicenza vola, il Cittadella alla sesta. Tonfo Catania, Salernitana OK
Massimo Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”... Massimo Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Altre notizie Serie C
Salernitana in vetta, Benevento vicino: il paragone col 2024/25 racconta un Girone... Salernitana in vetta, Benevento vicino: il paragone col 2024/25 racconta un Girone C diverso
Serie C, Girone B: Arezzo primo come il Pescara un anno fa. E l’Entella insegna… Serie C, Girone B: Arezzo primo come il Pescara un anno fa. E l’Entella insegna…
Sorrento, esonerato mister Conte. Il Ds Amarante ha invece risolto il proprio contratto... UfficialeSorrento, esonerato mister Conte. Il Ds Amarante ha invece risolto il proprio contratto
Serie C, ecco gli arbitri della 15ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026... Serie C, ecco gli arbitri della 15ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Lucarelli: "Non sarei stato la soluzione per il Livorno. Con ambiente compatto, si... Esclusiva TMWLucarelli: "Non sarei stato la soluzione per il Livorno. Con ambiente compatto, si salverà"
Serie C, una fascia rossa contro la violenza sulle donne Serie C, una fascia rossa contro la violenza sulle donne
Vicenza lanciato verso la Serie B: il confronto col Padova 2024/25 lascia ben sperare... Vicenza lanciato verso la Serie B: il confronto col Padova 2024/25 lascia ben sperare
Pergolettese, contro la Pro Patria con Curioni in panchina. Ma la gara è viatico... TMWPergolettese, contro la Pro Patria con Curioni in panchina. Ma la gara è viatico importante
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
2 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 novembre
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.1 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.2 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
Immagine top news n.3 Spogliatoio, mal di gol, emergenza infortuni: Conte is back, ma quanti problemi ha il Napoli
Immagine top news n.4 Un rientro importantissimo. Il Milan pronto a riaccogliere il più determinante
Immagine top news n.5 Chi vuole questo Dovbyk? Massara, Gasp e la priorità per gennaio per la Roma
Immagine top news n.6 Lautaro Martinez rientra ad Appiano. Chivu prepara l'undici anti Milan
Immagine top news n.7 Germania e Olanda ai Mondiali: e sono 34: le qualificate e i playoff a oggi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Mattei: "Italia, torna la paura. Napoli, quiete prima della nuova tempesta?"
Immagine news Serie C n.2 Savoldi: "Under 23? Non sono la soluzione ai problemi del calcio italiano”
Immagine news Serie C n.3 Antonio Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "Era destino che tornassi in Emilia Romagna". Milan Djuric racconta la sua avventura al Parma
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, buone notizie per Kean: è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della Juventus
Immagine news Serie A n.3 Rivera duro: "Bastoni considerato un top, nell'Italia è tragico. La Norvegia sembrava il Brasile"
Immagine news Serie A n.4 Dumfries in dubbio per il derby: l'Inter non vuole rischiare forzando il suo rientro
Immagine news Serie A n.5 Totti: "Il lavoro di Gasperini alla Roma non si è visto. Soulé o Yildiz? Meglio Nico Paz"
Immagine news Serie A n.6 Fabregas: "Vogliamo più italiani della cantera. Giovani? Tra noi e il Lecce il minutaggio è 3 a 1"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Valerio Verre: "Alla Sampdoria ho trascorso anni molto belli, ma ora non ci tornerei"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Adorni: "Sogno la Serie A con questa maglia. Massolin ha qulità rare, ricorda Rabiot"
Immagine news Serie B n.3 Infiltrazioni mafiose, nessun rischio per la Juve Stabia. Testa alla Samp: gli intrecci coi liguri
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Osti: "Mercato di gennaio? Il primo rinforzo deve essere la forza mentale"
Immagine news Serie B n.5 Parla Verre dopo la risoluzione col Palermo: "Saluto i tifosi, sono pronto a ripartire"
Immagine news Serie B n.6 Padova, Peghin verso l'acquisto delle quote di Oughourlian? Il presidente glissa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana in vetta, Benevento vicino: il paragone col 2024/25 racconta un Girone C diverso
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Girone B: Arezzo primo come il Pescara un anno fa. E l’Entella insegna…
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, esonerato mister Conte. Il Ds Amarante ha invece risolto il proprio contratto
Immagine news Serie C n.4 Serie C, ecco gli arbitri della 15ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.5 Lucarelli: "Non sarei stato la soluzione per il Livorno. Con ambiente compatto, si salverà"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, una fascia rossa contro la violenza sulle donne
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.3 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, ricorso sul progetto 'stadio-clinica': la nota del club umbro
Immagine news Calcio femminile n.5 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?