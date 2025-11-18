Germania e Olanda ai Mondiali: e sono 34: le qualificate e i playoff a oggi

Missione compiuta per Germania e Olanda, con i tedeschi che demoliscono nello scontro diretto la Slovacchia. La Mannschaft si conferma presenza fissa del torneo, dove è stata assente solamente nella prima edizione del 1930. La selezione di Francesco Calzona ha comunque ancora una possibilità di qualificarsi, attraverso i playoff.

GRUPPO A



Germania - Slovacchia 6-0

18' Woltemade, 29' Gnabry, 36' e 41' Sané, 67' Baku, 79' Ouedraogo

Irlanda del Nord - Lussemburgo 1-0

44' Donley rig.

CLASSIFICA



Germania 15

Slovacchia 12

Irlanda del Nord 9

Lussemburgo 0

- - -

Olanda che vince agevolmente contro la Lituania e gli oranje parteciperanno ai Mondiali per la 12ª volta. Ronald Koeman fa esordire Luciano Valente, che vantava 4 presenze tra nazionale italiana Under 19 e Under 20 e pertanto il centrocampista dà l'addio definitivo all'azzurro.

GRUPPO G



Malta - Polonia 2-3

32' Lewandowski (P), 36' Cardona (M), 59' Wszolek (P), 68' Teuma rig. (M), 85' Zielinski (P)

Olanda - Lituania 4-0

16' Reijnders, 58' Gakpo, 60' Simons, 62' Malen

CLASSIFICA



Olanda 20

Polonia 17

Finlandia 10

Malta 5

Lituania 3

- - -

I giochi nel Gruppo L di qualificazioni europee ai Mondiali erano già fatti dal turno precedente, con Croazia qualificata e Repubblica Ceca ai playoff. La selezione di Zlatko Dalic ribalta quella di Mirko Vucinic dopo essere stata sotto di due reti. Tutto troppo semplice per la selezione ceca, che ha giocato a tennis contro Gibilterra mandando in rete sei giocatori diversi.

GRUPPO L



Montenegro - Croazia 2-3

3' Osmajic (M), 17' Krstovic (M), 37' Perisic rig. (C), 72' Jakic (C), 87' Vlasic (C)

Repubblica Ceca - Gibilterra 6-0

5' Doudera, 18' Chory, 32' Coufal, 39' Karabec, 44' Soucek, 51' Hranac

CLASSIFICA



Croazia 22

Repubblica Ceca 16

Far Oer 12

Montenegro 9

Gibilterra 0

- - -

Salgono a 34 le nazionali che hanno il pass per il Nord America. 14 posti ancora disponibili, 5 di essi arriveranno martedì dalle qualificazioni europee. Più altre tre nella notte tra martedì e mercoledì che arriveranno dalla CONCACAF. Le ultime 6 qualificate le avremo a marzo con i playoff, 4 dall'Europa e 2 inter-confederali.

PAESI OSPITANTI (3)



Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d'Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (7)

Croazia

Francia

Germania

Inghilterra

Olanda

Norvegia

Portogallo

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

SUD AMERICA (6)



Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

- - -

Sono 7 le squadre già certe della partecipazione ai playoff di marzo: Slovacchia, Ucraina, Irlanda, Polonia, Italia, Albania e Repubblica Ceca. Il quadro si completerà martedì con gli ultimi 5 gironi che daranno tutti i verdetti. La Nazionale di Rino Gattuso è già certa di essere testa di serie e di giocare la semifinale in casa, a Bergamo. Pertanto sfiderà una delle squadre che saranno ripescate dalla UEFA Nations League, mentre le squadre di Fascia 2 sfideranno quelle di Fascia 3. Le finaliste giocheranno in gara unica con sede determinata dal sorteggio in casa di una delle due sfidanti, altro criterio altamente discutibile di queste cervellotiche qualificazioni UEFA ai Mondiali.

Giovedì 20 novembre, alle 13, a Zurigo, ci sarà il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti per le semifinali e la sede delle finali. Il 26 marzo 2026 si giocheranno le semifinali, il 31 marzo le finali. Questa la situazione al momento (in neretto le squadre già qualificate)

FASCIA 1

Italia

Turchia

Ucraina

Polonia

FASCIA 2

Scozia

Repubblica Ceca

Slovacchia

Albania

FASCIA 3

Irlanda

Macedonia del Nord

Bosnia

Kosovo

FASCIA 4

Galles

Svezia

Romania

Irlanda del Nord