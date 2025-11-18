Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Infiltrazioni mafiose, nessun rischio per la Juve Stabia. Testa alla Samp: gli intrecci coi liguri

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 13:34
Luca Esposito

La Juve Stabia può dormire sonni tranquilli. Almeno dal punto di vista sportivo. Come abbiamo rimarcato nelle scorse settimane e come detto pubblicamente dalla società attraverso un comunicato ufficiale, i recenti accadimenti non mettono a repentaglio nè la classifica, nè il futuro di un club che sta collaborando con le autorità competenti per far luce sul lato oscuro di una vicenda ormai nota a tutti e che comporterà un'amministrazione controllata presumibilmente per tutto l'arco del campionato. In attesa che la giustizia ordinaria capisca come e quanto l'infiltrazione mafiosa si sia infiltrata all'interno della Juve Stabia, ecco che arriva la notizia più attesa da parte della tifoseria gialloblu: la Procura della Repubblica non ha trasmesso gli atti alla Procura Federale, conferma del fatto che - al netto della possibile accusa di omesso controllo - la società non rischia niente sul piano prettamente calcistico. Va dato atto al direttore sportivo Matteo Lovisa e al tecnico Ignazio Abate di aver gestito la situazione con bravura e competenza, con la capacità di isolare il gruppo da voci spesso destabilizzanti e non veritiere. Un attimo di sconforto c'è stato all'indomani del rinvio della partita con il Bari, quando qualcuno temeva che la Juve Stabia avrebbe dovuto traslocare dal Menti spostandosi altrove. Per fortuna, però, anche questo rischio è stato scongiurato e già contro il Palermo i calciatori hanno ritrovato la spinta dello stadio amico vincendo per 1-0 con una prestazione praticamente perfetta.

E' arrivato dunque il momento di parlare esclusivamente di campo, proiettandosi al posticipo con la Sampdoria in programma lunedì prossimo alle 20:30. L'anno scorso il colpaccio a Marassi nel segno di Adorante contribuì ad acuire l'autostima di un gruppo in grado di competere fino alla fine per la serie A. Ora sarebbe già fondamentale portar via punti da uno stadio che viaggia verso il sold out al netto delle enormi difficoltà dei blucerchiati, a rischio retrocessione dopo la rocambolesca e discussa salvezza maturata a fine giugno a danno della Salernitana e con una pioggia di ricorsi e polemiche. Proprio a Castellammare i liguri avevano perso la B pareggiando per 0-0, serata che mise in luce la professionalità dei ragazzi capitanati da Pagliuca e che fu contraddistinta dall'incredibile errore di Niang con mezza porta vuota. Oggi è un'altra storia e le vespe possono già allungare in modo concreto sulla zona rossa alimentando la speranza di collocarsi nuovamente tra le big. Abate, che non rinuncerà al suo 3-4-2-1 a trazione anteriore, spera di avere a disposizione anche quei calciatori indisponibili per diverse gare per infortunio. La settimana di sosta ha consentito a Pierobon e Gabrielloni di mettere benzina nelle gambe, su Varnier si esprimerà a breve lo staff medico ma nella migliore delle ipotesi si accomoderà in panchina. Anche perchè il terzetto difensivo formato da Giorgini, Bellich e Ruggero sta fornendo ampie garanzie. Intoccabili Cacciamani e Carissoni sulle fasce, elementi in grado di non far rimpiangere due big come Floriani Mussolini e Fortini. In mediana Leone e Correia formano un tandem complementare e di spessore mentre Mosti e Candellone agiranno alle spalle di Gabrielloni, pronto alla staffetta con Piscopo.

