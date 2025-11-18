Modena, Adorni: "Sogno la Serie A con questa maglia. Massolin ha qulità rare, ricorda Rabiot"

Il difensore del Modena, Davide Adorni, è intervenuto durante la trasmissione Gialli di Sera su TRC, parlando a cuore aperto della sua esperienza in gialloblù.

"Il mio sogno è giocare in Serie A con questa maglia. L’estate è stata complicata: a Brescia non sapevamo quale sarebbe stato il nostro futuro. Appena svincolato, sono stato contattato da Monza e Modena, ma la serietà del club gialloblù mi ha convinto subito, già percepita anche da avversario. Quello che avevo intuito si è confermato: c’è una programmazione solida, e quando le cose si fanno bene, si vede".

Adorni ha parlato dei compagni: "Tonoli mi ha impressionato per fisicità e tecnica, è un piacere giocare con lui, ma senza mettergli troppa pressione. In generale vedo curiosità e voglia di migliorarsi in tutti"

Sul tecnico Sottil: "È deciso e diretto, ma anche simpatico fuori dal campo. Da ex difensore sa come parlare a chi gioca nel mio ruolo e cura ogni dettaglio: si percepisce che ha vissuto tutto sulla pelle".

Il difensore ha parlato anche della vita a Modena: "Abitiamo in città con la mia famiglia, i miei figli hanno due e sei anni, ci siamo già trasferiti con residenza. Sono felice della scelta fatta. Le partite contro Palermo e Frosinone ci hanno mostrato chi siamo e dove possiamo arrivare: dobbiamo continuare così».

Infine, sul nuovo acquisto Massolin: "Ha qualità rare: alto, rapido, movenze alla Rabiot. Viene da un’altra cultura calcistica e lo stiamo inserendo bene, merito anche di uno scouting efficace".