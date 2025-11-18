Norvegia, Thorsby: "Volevamo il Mondiale ad ogni costo. L'Italia non aveva lo stesso fuoco"

Per un Italia che è costretta nuovamente a leccarsi le ferite e a prepararsi psicologicamente per un playoff di fuoco a marzo, c'è una Norvegia che festeggia da giorni la riconquista di un Mondiale che mancava da 28 anni. Per analizzare il successo della propria Nazionale, a Tuttosport, ha parlato il centrocampista scandinavo del Genoa Morten Thorsby: "È stata una serata storica, vincere 4-1 a San Siro è stato assurdo, non capiamo ancora cosa abbiamo fatto, però siamo molto contenti. Non so se nel primo tempo eravamo un po’ impauriti, di certo non eravamo noi. Nella ripresa ci abbiamo messo tanta energia e abbiamo ribaltato la partita".

L'Italia deve preoccuparsi?

"Nel primo tempo ho visto una bella Italia che ci ha fatto anche soffrire tanto; nel secondo invece era una squadra molle, che sembrava senza energie. Forse avevano capito che ormai non avevano più speranze di qualificarsi (l’Italia avrebbe dovuto vincere 9-0, ndr) però è strano vedere una squadra che gioca in casa mollare in quel modo. Se l’Italia è quella del primo tempo può di certo fare bene perché è una squadra che ha qualità".

La crisi della Nazionale dipende anche dalla Serie A?

"Non è vero che il campionato italiano non è allenante. Piuttosto l’Italia non è riuscita a mettere in campo quell’energia che avevamo noi... Noi volevamo il Mondiale sopra ogni altra cosa, loro non sembrava che avessero lo stesso fuoco".