Lautaro Martinez rientra ad Appiano. Chivu prepara l'undici anti Milan

Ad Appiano Gentile si sta entrando sempre di più in clima derby e Milano mai come quest’anno vive la lotta scudetto da protagonista su entrambe le sponde del naviglio. L’Inter dopo un avvio con qualche scivolone di troppo ha ritrovato la via maestra guidata da Cristian Chivu. I rossoneri invece si sono affidati ad un capitano navigato come Massimiliano Allegri per rilanciare le loro ambizioni. Domenica sera si ritroveranno uno di fronte all’altro, consci entrambi che la serata del Meazza sarà solo una tappa della maratona tricolore, con tante altre contendenti. Il diavolo dalla sua ha la vittoria in due scontri diretti contro Roma e Napoli che hanno rinvigorito l’ambiente. I nerazzurri invece nei big match hanno perso due volte, contro la Juventus e la squadra di Antonio Conte, andando a vincere all’Olimpico contro i giallorossi di Gasperini. San Siro sarà un crocevia scudetto, a prescindere dalla serata di domenica.

Lautaro c’è, Chivu si affida ai senatori?

Cristian Chivu fin dal suo arrivo in nerazzurro ha parlato chiaro, dichiarando pubblicamente che i protagonisti sono i giocatori. L’allenatore rumeno però sta mettendo tanta farina del suo sacco per far crescere l’intera rosa con un approccio empatico, facendosi sentire quando serve, per tenere tutti egualmente sulla corda. Alla Pinetina non ci sono figli e figliastri, ma determinati giocatori possono dare una marcia in più. Uno su tutti è Lautaro Martinez, che oggi rientra ad Appiano Gentile insieme agli azzurri. Il Toro nel derby sarà titolare, molto probabilmente insieme a Marcus Thuram che manca dal 1’ dal match di Champions League contro lo Slavia Praga. Qualche dubbio in difesa e a centrocampo, con le valutazioni più precise che arriveranno solo tra giovedì e venerdì.

Dumfries non preoccupa, Mkhitaryan continua il recupero

Alla Pinetina in questa sosta ha continuato il lavoro personalizzato Mkhitaryan, costretto ancora ai box dopo l’infortunio muscolare patito al Maradona contro il Napoli. L’armeno non si rivedrà ancora per diverso tempo e come nel caso di Thuram in casa Inter non si vogliono correre rischi. Dumfries invece non preoccupa e dovrebbe essere titolare nel derby occupando la fascia destra. Il problema patito in Nazionale sembra essere di poco conto.