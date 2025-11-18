TMW Protti ricorda il passato da bomber: "Alla Juventus segnavo sempre, mi portava fortuna"

Igor Protti, ex attaccante tra le altre di Livorno, Messina, bari, Lazio e Napoli, ha parlato in occasione dell'evento Social Football Summit che quest'anno si svolge a Torino presso l'Allianz Stadium. Queste le sue parole raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb.

Hai un ricordo sull’Allianz Stadium.

“Si parla della modernità e di come devono essere gli stadi nel 2025. La mia fortuna è stata quella di poterla vivere da spettatore. Io sono venuto con mio figlio a vedere il mio amico Giorgio Chiellini contro il Barcellona. È stata una bella serata e Giorgio ha fatto pure gol”.

Sui gol alla Juve?

“Io ho sempre segnato contro la Juventus nella mia avventura in serie A. Quindi la Juve mi ha sempre portato fortuna”.

Sulla tua esperienza nelle coppe Europee…

“Ho pensato al mio esordio in Coppa UEFA contro la Lazio. Però non è stato un ricordo positivo perché sono stato sostituito a causa di un cartellino rosso ad un mio compagno. Però sono stato contento di esordire a 30 anni in una coppa europea”.