Ternana Women, ricorso sul progetto 'stadio-clinica': la nota del club umbro
Presa di posizione della Ternana Women in merito alle ultime novità sul progetto per il nuovo 'Stadio-Clinica' di Terni. Questo il comunicato del club umbro:
In merito alla determina, relativa al progetto Stadio/Clinica, impugnata dalla Regione mediante ricorso al TAR, la Ternana Women comunica di aver trasmesso, insieme alla Ternana Calcio, una lettera formale alla stessa Regione, nella quale è stato evidenziato che, alla data odierna, le perdite economiche subite ammontano a 2.100.000 euro.
Nella medesima comunicazione è stato inoltre precisato che ogni giorno di ulteriore ritardo comporta un danno economico stimato in 70.000 euro.
La società resta in attesa di riscontri immediati, confidando in una rapida risoluzione della situazione.
