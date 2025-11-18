TMW Radio Mattei: "Italia, torna la paura. Napoli, quiete prima della nuova tempesta?"

Il giornalista Stefano Mattei è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Italia, il disastro continua:

"La Norvegia è una buona squadra ma non è una big. Nel primo tempo ha giocato non bene, poi ha cominciato a spingere e l'Italia si è sciolta. I 4 gol sono gravi, ma li ha presi anche da Israele ed è ben più grave. E' una generazione di non-fenomeni, Gattuso è un buon allenatore ma non può cambiare il volto di questa Nazionale. Ora ci si giocherà molto tra una giornata di Serie A e l'altra, con diversi big match che potrebbero incidere: il problema non saranno le avversarie ma l'Italia stessa, perché con la pressione che c'è ci sarà grande paura di uscire per il terzo Mondiale di fila".

Si dovrebbe puntare a un ct straniero?

"No, non è un problema di allenatore, anche se c'è qualcuno più bravo di Gattuso. Uno straniero quando potrebbe vedere i giocatori, che non ci sono spazi per vederli? Come potrebbe incidere?".

Napoli-Conte, tregua momentanea o definitiva?

"Questa sosta sicuramente ha fatto calare la quiete. Vedremo se anticipa la prossima tempesta questa quiete o meno. Nel giro di 3-4 partite si gioca molto, vedremo se la sosta avrà permesso al gruppo di ritrovare serenità. Ora Conte deve assumersi le sue responsabilità, e sarà difficile viste le assenze".