Mattei: "Italia, torna la paura. Napoli, quiete prima della nuova tempesta?"
Il giornalista Stefano Mattei è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.
Italia, il disastro continua:
"La Norvegia è una buona squadra ma non è una big. Nel primo tempo ha giocato non bene, poi ha cominciato a spingere e l'Italia si è sciolta. I 4 gol sono gravi, ma li ha presi anche da Israele ed è ben più grave. E' una generazione di non-fenomeni, Gattuso è un buon allenatore ma non può cambiare il volto di questa Nazionale. Ora ci si giocherà molto tra una giornata di Serie A e l'altra, con diversi big match che potrebbero incidere: il problema non saranno le avversarie ma l'Italia stessa, perché con la pressione che c'è ci sarà grande paura di uscire per il terzo Mondiale di fila".
Si dovrebbe puntare a un ct straniero?
"No, non è un problema di allenatore, anche se c'è qualcuno più bravo di Gattuso. Uno straniero quando potrebbe vedere i giocatori, che non ci sono spazi per vederli? Come potrebbe incidere?".
Napoli-Conte, tregua momentanea o definitiva?
"Questa sosta sicuramente ha fatto calare la quiete. Vedremo se anticipa la prossima tempesta questa quiete o meno. Nel giro di 3-4 partite si gioca molto, vedremo se la sosta avrà permesso al gruppo di ritrovare serenità. Ora Conte deve assumersi le sue responsabilità, e sarà difficile viste le assenze".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.