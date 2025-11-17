Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"

Sarà Wembley a ospitare la sfida di qualificazione ai Mondiali del 2027, in programma il prossimo 14 aprile, fra le padrone di casa dell’Inghilterra e la Spagna in una riedizione della finale dell’ultimo Europeo che ha visto le Lioness bissare il successo continentale. Lo comunica la stessa Federcalcio anglosassone in una nota sul proprio sito ufficiale dove vengono riportate anche le parole della ct Sarina Wiegman.

"Giocare a Wembley porta sempre un'energia speciale, e la sentiamo tutti quando scendiamo in campo. La storia e i ricordi che si creano lì, insieme ai nostri incredibili tifosi, creano un'atmosfera unica. - spiega l’allenatrice - La Spagna è ovviamente una delle squadre più forti al mondo e affrontarla di nuovo a Wembley è emozionante. Sappiamo dalla finale dell’Europeo quanto sia difficile affrontarla, e c'è un grande rispetto reciproco tra le due squadre. È un girone impegnativo, ma il nostro obiettivo è qualificarci per la Coppa del Mondo, ed è su questo che ci concentriamo da ora in poi. Speriamo che i nostri tifosi possano aiutarci ad avvicinarci ulteriormente al Brasile a Wembley ad aprile".

Insieme alla Spagna, l'Inghilterra è stata sorteggiata nel Gruppo A3 UEFA per le qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 con Islanda e Ucraina. Ulteriori dettagli sulle sedi e sui biglietti per le restanti partite casalinghe delle Lionesses nel 2026 saranno annunciati a tempo debito.