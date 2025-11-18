Bari, calciatori in scadenza nel 2026: da Antonucci a Bellomo, 15 giocatori in bilico

Il giugno 2026 si preannuncia come un crocevia fondamentale per il Bari. La società biancorossa dovrà prendere decisioni cruciali sul futuro di ben quindici giocatori: otto attualmente in prestito e altri sette di proprietà del club. Un'intera rosa da ridisegnare, con scelte che definiranno il progetto tecnico dei Galletti per gli anni a venire.

Otto prestiti da valutare: diritti di riscatto e formule diverse

La situazione più articolata riguarda gli otto giocatori arrivati in prestito. Tra i nomi di spicco c'è Mirko Antonucci, prelevato dallo Spezia con diritto di riscatto, elemento di qualità ed esperienza per il centrocampo. Stesso discorso per Leonardo Cerri, attaccante della Juventus con una formula complessa che prevede diritto e controriscatto.

Particolare attenzione merita Anthony Partipilo, arrivato dal Parma con obbligo di riscatto condizionato alla promozione in Serie A: le prestazioni, sue e della squadra, determineranno, dunque, se il trasferimento diventerà definitivo. A centrocampo c'è anche Matthias Braunoder (Como) e Riccardo Pagano (Roma, con diritto di riscatto).

In difesa si valutano le posizioni di Dimitrios Nikolaou (Palermo) e Sheriff Kassama (Trento, con diritto di riscatto), mentre in attacco Emanuele Rao è arrivato in prestito secco dal Napoli.

Sette giocatori di proprietà: da Bellomo a Pereiro

Tra i calciatori di proprietà biancorossa spiccano nomi importanti: Nicola Bellomo, Gaston Pereiro e Gaetano Castrovilli. In attacco c'è, invece, Christian Gytkjaer, mentre tra i pali Davide Marfella completerà il suo contratto. Così come in difesa Mehdi Dorval e Raffaele Pucino: entrambi già alle prese con le trattative per il rinnovo.

Bari: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (8)

Mirko Antonucci (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto dallo Spezia

Matthias Braunoder (Centrocampista) - Prestito dal Como

Leonardo Cerri (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Juventus

Sheriff Kassama (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto dal Trento

Dimitrios Nikolaou (Difensore) - Prestito dal Palermo

Riccardo Pagano (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto dalla Roma

Anthony Partipilo (Attaccante) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Parma

Emanuele Rao (Attaccante) - Prestito dal Napoli

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (7)

Nicola Bellomo (Centrocampista)

Mehdi Dorval (Difensore)

Gaetano Castrovilli (Centrocampista)

Christian Gytkjaer (Attaccante)

Davide Marfella (Portiere)

Gaston Pereiro (Centrocampista)

Raffaele Pucino (Difensore)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025