Fiorentina da prima a ottava, ora è vietato sbagliare. Occhio al calendario, c'è un ex

La Fiorentina si complica la vita nella corsa alla qualificazione al prossimo turno. I viola che erano primi alla vigilia della sfida contro il Mainz sono precipitati all'ottavo posto, l'ultimo disponibile per accedere direttamente agli ottavi di finale. Tradotto, non si può più sbagliare se si vuole evitare i playoff. Ma cosa riserva il calendario? Fortuna vuole che i due confronti più tosti si giocheranno al "Franchi". Occhio all'AEK Atene, squadra altamente imprevedibile, capace di scivoloni clamorosi ma con elementi di qualità e che conoscono la Serie A, come l'ex Luka Jovic o Roberto Pereyra. Dinamo Kiev che ha individualità interessanti e che in quest'ultimo turno ha vinto per 6-0. Abbordabile sulla carta la sfida col Losanna ma occhio agli svizzeri che ai playoff hanno eliminato niente meno che il Besiktas.

27 novembre, Fiorentina - AEK Atene

11 dicembre, Fiorentina - Dinamo Kiev

18 dicembre, Losanna - Fiorentina

CLASSIFICA

1. Samsunspor 9

2. Celje 9

3. Mainz 9

4. AEK Larnaca 7

5. Losanna 7

6. Rayo Vallecano 7

7. Strasburgo 7

8. Fiorentina 6

9. Crystal Palace 6

10. Shakhtar Donetsk 6

11. KuPS 6

12. Rakow 6

13. Drita 5

14. Jagiellonia 5

15. AEK Atene 4

16. Sparta Praga 4

17. Noah 4

18. Rijeka 4

19. Sigma Olomouc 4

20. Universitatea Craiova 4

21. Shkendija 4

22. Lincoln 4

23. Lech Poznan 3

24. Dinamo Kiev 3

25. Legia Varsavia 3

26. Zrinjski 3

27. AZ Alkmaar 3

28. Hacken 2

29. Omonia Nicosia 2

30. Shelbourne 1

31. Shamrock Rovers 1

32. Breidablik 1

33. Aberdeen 1

34. Slovan Bratislava 0

35. Hamrun Spartans 0

36. Rapid Vienna 0