Schwoch avvisa i calciatori della Fiorentina: "Vanoli non guarda in faccia nessuno"

La Fiorentina deve svoltare e per farlo si affida a Paolo Vanoli. All'esordio contro il Genoa è arrivato un pareggio, ma nel corso di questa sosta per le Nazionali l'ex tecnico del Torino ha modo conoscere meglio il gruppo, quantomeno con chi non è partito con le rispettive selezioni.

Chi Vanoli lo ha conosciuto in passato è l''ex attaccante Stefan Schwoch, che ha condiviso con lui lo spogliatoio ai tempi del Vicenza. Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Bruno, Schwoch ha parlato anche di lui: "Prima di essere un allenatore, è un uomo con la U maiuscola" - le sue parole ". Poi fa bene il suo lavoro e i risultati che ha fin qui ottenuto lo confermano, è uno che non guarda in faccia nessuno ma allo stesso tempo è molto corretto. Credo proprio che sia la persona giusta per risollevare le sorti della Fiorentina, che ha una buona squadra ma che ha iniziato questa annata che sembra una di quelle annate particolari dove non ti riesce niente".

Poi ha aggiunto: "Quello che deve fare è sicuramente lavorare sul reparto difensivo perché quando ti trovi in una situazione come quella che stanno vivendo i viola non prendere gol è la prima cosa da fare. In attacco le qualità ci sono e sono convinto che prima o poi la Fiorentina tornerà a segnare".