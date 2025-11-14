Torino, Baroni ha agganciato Vanoli: prossimo obiettivo, migliorare il girone d’andata

La sosta è arrivata nel momento migliore del Torino. Il tecnico Marco Baroni non era ancora riuscito a collezionare una striscia di risultati utili superiore a due (tra la seconda e la terza giornata), ora è andato alla pausa con ben sei partite di fila senza perdere. E’ vero, nelle ultime tre sfide sono arrivati altrettanti pareggi, ma in tutte le situazioni la squadra è apparsa molto più solida rispetto a quando ha iniziato la stagione. Così, nonostante un avvio da brividi, adesso è riuscito ad agganciare il suo predecessore: Paolo Vanoli partì fortissimo e poi iniziò una lenta discesa da metà ottobre in avanti, dopo 11 giornate i punti sono esattamente gli stessi. L’ex e Baroni sono a quota 14, l’attuale allenatore ha meno vittorie (tre a quattro) ma anche meno meno sconfitte (tre a cinque), con tre pareggi in più (cinque a due) a completare il bilancio. Sono uguali anche i gol subiti, 16 per ciascuno, mentre il Toro di Baroni ha segnato cinque gol in meno rispetto alla squadra di dodici mesi fa (10 a 15).

Ora, però, il toscano vuole iniziare a premere sull’acceleratore. L’obiettivo è migliorare il girone d’andata dello scorso anno, la missione è decisamente alla portata. Perché, come si diceva, Vanoli iniziò una pericolante flessione e nelle ultime otto giornate per arrivare al giro di boa collezionò soltanto sei punti: il suo Toro girò a quota 20, con il finale a 44 che certificò un leggero miglioramento durante il ritorno. Ora Baroni ha 24 punti a disposizione per mettere le freccia sull’attuale tecnico della Fiorentina, e finalmente il calendario darà una mano almeno sulla carta. Restano da affrontare ancora una potenziale candidata all’Europa (il Como) e una delle pretendente ai primissimi posti (il Milan), entrambi da affrontare in casa, poi ci saranno le trasferte a Lecce, a Reggio Emilia contro il Sassuolo e a Verona, mentre dal Grande Torino passeranno Cremonese, Cagliari e Udinese. Vlasic e compagni vogliono cominciare a mettere nel mirino chi sta davanti in classifica, le premesse per chiudere in crescita il girone d’andata ci sono tutte.