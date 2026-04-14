Serie A, com'è cambiata la classifica dopo il 32° turno: Inter a +9 sul Napoli, Juve quarta

La 32ª giornata di Serie A ha regalato gol, sorprese e risultati pesanti sia in vetta che in zona salvezza. L’Inter consolida il primato al termine di una sfida spettacolare contro il Como, mentre il Napoli rallenta a Parma e vede allontanarsi proprio la capolista. Cade invece il Milan, travolto in casa dall’Udinese, mentre la Juventus fa il colpo sul campo dell’Atalanta rilanciando le proprie ambizioni Champions. Successi importanti anche per Roma e Bologna, mentre nelle zone basse della classifica pesano le vittorie di Cagliari e Torino, ma soprattutto quella della Fiorentina di questa sera. Di seguito tutti i risultati e i marcatori del turno, insieme alla classifica aggiornata a sei giornate dalla fine.

I risultati del 32° turno di Serie A

Roma-Pisa 3-0

(3’, 43’, 52’ Malen)

Cagliari-Cremonese 1-0

(63’ Esposito)

Torino-Hellas Verona 2-1

(6’ Simeone, 38’ Bowie, 50’ Casadei)

Milan-Udinese 0-3

(27’ aut. Bartesaghi, 37’ Ekkelenkamp, 71’ Atta)

Atalanta-Juventus 0-1

(48’ Boga)

Genoa-Sassuolo 2-1

(18’ Malinovskyi, 57’ Koné, 84’ Ekuban)

Parma-Napoli 1-1

(1’ Strefezza, 60’ McTominay)

Bologna-Lecce 2-0

(26’ Freuler, 92’ Orsolini)

Como-Inter 3-4

(36’ Alex Valle, 45’ Nico Paz, 45’ Thuram, 49’ Thuram, 58’ Dumfries, 72’ Dumfries, 89’ rig. Da Cunha)

Fiorentina-Lazio 1-0

(28’ Gosens)

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 75 (32 partite giocate)

Napoli 66 (32)

Milan 63 (32)

Juventus 60 (32)

Como 58 (32)

Roma 57 (32)

Atalanta 53 (32)

Bologna 48 (32)

Lazio 44 (32)

Udinese 43 (32)

Sassuolo 42 (32)

Torino 39 (32)

Genoa 36 (32)

Parma 36 (32)

Fiorentina 35 (32)

Cagliari 33 (32)

Cremonese 27 (32)

Lecce 27 (32)

Verona 18 (32)

Pisa 18 (32)