Fofana: "Siamo il Milan, è normale pensare allo Scudetto. Ci sono tante cose da fare prima"
Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato così a Sky dell'obiettivo scudetto in una recente intervista: "Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo scudetto, è normale. Lavoriamo tanto per questo. Dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi alla fine faremo i conti.
Non voglio dire che se non vinciamo lo scudetto la stagione è sbagliata, ma se dovessimo vincerlo sarebbe una grande gioia dopo l'anno scorso. Allegri? Non ha bisogno di trasmetterci la voglia di vincere lo scudetto, giochiamo al Milan, è normale pensare allo scudetto. Ci sono tante cose da fare prima per arrivare a questo obiettivo".
