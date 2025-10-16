Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'ex medico della Nazionale: "Gattuso? Inserire le bandiere un'ottima mossa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 17:38Serie A
Daniele Najjar

Il Professor Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell'Associazione Medici del Calcio Italiani e medico della Nazionale Italiana tra il 2004 e il 2018, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche

Lei è fiducioso per il Mondiale?
"Sì, sono molto fiducioso. Prima di tutto perché statisticamente l'Italia che non va al Mondiale per la terza volta di fila mi sembra difficile. Secondo perché mi sembra che Rino stia facendo un buon lavoro. Ha una buona squadra, ha avuto ottimi risultati seppur non con squadre di primissima fascia. Lo spero tanto".

Lei li conosce bene: Gattuso, ma anche Buffon e poi Bonucci sono stati una mossa azzeccata per scuotere gli azzurri?
"Una mossa di bandiera: mettere personaggi storici come Buffon, affiancato poi da Gattuso che è sempre stato l'anima della Nazionale, non poteva che essere una mossa ottima. Gattuso lo chiamiamo 'Ringhio' proprio per quel carattere, quella voglia che ha nel fare le cose e che trasmette a tutti. Questo al di là delle sue qualità a livello tecnico. La Federazione è come se avesse mandato un messaggio a tutti, di non disamorarsi della Nazionale, visto che anche alla guida ci sono persone che ci tengono più di ogni altra cosa".

