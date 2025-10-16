Juventus, 216 milioni di euro per gli acquisti del 2024-25. Plusvalenze a 89,7 milioni

Tra le pieghe del bilancio della Juventus si possono avere le cifre dei trasferimenti operati nel corso del 2024-25 dalla Juventus Si tratta di 216 milioni spesi per migliorare la squadra, con cessioni da 42,2 milioni di euro. 12,4 milioni per i trasferimenti a titolo temporaneo, mentre sono 89,7 milioni le plusvalenze effettuate.

Questo quanto scritto dal club. "Le operazioni perfezionate nella Campagna Trasferimenti 2024/2025 hanno comportato complessivamente un aumento del capitale investito di € 173,8 milioni, derivante da acquisizioni e incrementi per € 216,0 milioni e cessioni per € 42,2 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti). Gli oneri netti derivanti da operazioni temporanee sono pari a € 12,4 milioni. Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 89,7 milioni. L’effetto finanziario netto complessivo, inclusi gli oneri accessori nonché gli oneri e i proventi finanziari impliciti sugli incassi e pagamenti dilazionati, è negativo per € 99,9 milioni".

Nel corso dell'anno ci sono poi stati diversi rinnovi: Adzic Vasilije (fino al 30 giugno 2029); Cambiaso Andrea (fino al 30 giugno 2029); McKennie Weston (fino al 30 giugno 2026); Milik Arkadiusz (fino al 30 giugno 2027); Perin Mattia (fino al 30 giugno 2027); Melo Arthur Enrique Ramos de Oliveira (fino al 30 giugno 2027); Silva Nascimento Bremer Gleison (fino al 30 giugno 2029); Yildiz Kenan (fino al 30 giugno 2029).